27 февраля 2024, 18:46
Профессор РАН Пятаков рассказал, что микроволновка не вредит здоровью человека
Если использовать микроволновую печь по инструкции, то ее излучения никак не навредят человеку. Об этом «Москве 24» рассказал профессор кафедры физики колебаний физического факультета МГУ, профессор РАН, доктор физико-математических наук Александр Пятаков.
Он объяснил, что воздействие микроволновки оценивается в частоту 2,45 гигагерца. И оно действительно может навредить человеку при прямом воздействии. Но так как опасная зона сконцентрирована лишь внутри устройства, рисков нет. Поэтому главное правило — пользоваться только исправной техникой.
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«При закрытой дверце микроволновки металлический корпус и сетка служат надежным экраном от излучения, ослабляя его до безопасных для человека уровней. Так что, если не нарушать правила эксплуатации и использовать исправную печь, она не оказывает вредного влияния на здоровье людей», — сказал Пятаков.
Ученые
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