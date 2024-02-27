Общество 27 февраля 2024, 18:46 Профессор РАН Пятаков рассказал, что микроволновка не вредит здоровью человека

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Если использовать микроволновую печь по инструкции, то ее излучения никак не навредят человеку. Об этом «Москве 24» рассказал профессор кафедры физики колебаний физического факультета МГУ, профессор РАН, доктор физико-математических наук Александр Пятаков.

Он объяснил, что воздействие микроволновки оценивается в частоту 2,45 гигагерца. И оно действительно может навредить человеку при прямом воздействии. Но так как опасная зона сконцентрирована лишь внутри устройства, рисков нет. Поэтому главное правило — пользоваться только исправной техникой.

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«При закрытой дверце микроволновки металлический корпус и сетка служат надежным экраном от излучения, ослабляя его до безопасных для человека уровней. Так что, если не нарушать правила эксплуатации и использовать исправную печь, она не оказывает вредного влияния на здоровье людей», — сказал Пятаков.

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