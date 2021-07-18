«Вы спасете себе жизнь». Боярский поблагодарил прививку за легкое течение ковида

Народный артист РСФСР Михаил Боярский рассказал о своем самочувствии после заражения коронавирусом и госпитализации. Он также поблагодарил поклонников за беспокойство.

«Спасибо, что переживаете, все хорошо! Хочу еще раз сказать: обязательно прививайтесь, благодаря ей (прививке — прим. ред.) заболевание проходит в легкой форме», — написал он на своей странице в Instagram.

Подписчики пожелали любимому актеру скорейшего выздоровления.

На этой неделе стало известно, что актер заразился коронавирусом. Он почувствовал легкое недомогание: головокружение и повышение давления. Тест подтвердил заражение, хотя серьезных симптомов не было. Накануне жена Боярского Лариса Луппиан сообщила, что ему стало лучше. Она объяснила, что, как только артист получит отрицательный результат ПЦР-теста, его выпишут.

Она также добавила, что супруг легко перенес болезнь. Женщина призвала всех вакцинироваться от коронавируса, чтобы победить пандемию. Известно, что Михайл Боярский планирует ревакцинироваться.