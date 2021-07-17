Стало известно, в каком состоянии находится госпитализированный Боярский

Актеру и певцу Михаилу Боярскому стало лучше. Несколько дней назад он попал в больницу, где у него обнаружили коронавирус. Об этом в субботу рассказала его жена Лариса Луппиан.

Сейчас актер, по словам Луппиан, ожидает отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус.

«Как будет отрицательный тест, его выпишут. Да, поэтому он легко перенес. А так бы не знаю, что было бы. Так что я тоже всех призываю вакцинироваться, это совершенно точно, и все врачи об этом говорят. Иначе мы не справимся и будем все время с этими волнами туда-сюда», — рассказала супруга актера в беседе с RT.

Лариса Луппиан добавила, что Михаил Боярский планирует ревакцинироваться. Актер несколько дней назад почувствовал легкое недомогание: головокружение и повышение давления. Семья настояла, чтобы 71-летний артист обратился к врачу. Уже в больнице у него взяли анализ на коронавирус, на котором настояла жена артиста. Тест оказался положительным, хотя никаких симптомов вируса не было — ни болей в груди, ни кашля.