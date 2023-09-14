Эксклюзив 14 сентября 2023, 15:05 «Вы меня убили». Режиссера Лунгина расстроило задержание актрисы Искандер Кинорежиссер Павел Лунгин заявил об огорчении из-за ареста актрисы Искандер РИА «Новости»

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Задержанная в Москве с наркотиками актриса Рамиля Искандер обладала чудесным талантом. Об этом в беседе с «360» заявил кинорежиссер Павел Лунгин, который снимал артистку в фильме «Царь».

«Вы меня убили. Она снималась в фильме „Царь“ и была чудесной актрисой. Могу только выразить глубокое сожаление и огорчение, что так произошло», — признался кинорежиссер, узнав подробности задержания Искандер.

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Павел Лунгин добавил, что не видел актрису уже много лет, так как после съемок фильма они больше не пересекались.

СМИ сообщили о задержании Рамили Искандер в четверг, 14 сентября. По данным журналистов, ее задержали в Новой Москве и в ходе обысков машины и дома нашли свертки с наркотиками. По данным издания Starhit, актриса отказалась давать показания.

По неподтвержденным данным, на Искандер полицейские вышли после задержания наркодилера из Пензы, который дал на нее показания. Против актрисы завели уголовное дело по статье о незаконном производстве и сбыте наркотиков.

Кроме фильма «Царь», Рамиля Искандер играла в сериалах «Доктор Рихтер. Продолжение», «Фурцева», «Джуна», «Хиромант-2», занималась дубляжом, озвучивая героинь в исполнении Холли Берри, Джессики Честейн, Пенелопы Крус и других звезд мирового кино.