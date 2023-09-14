Эксклюзив 14 сентября 2023, 14:06 Появились кадры дома задержанной с наркотиками актрисы из сериала «Фурцева» Дом задержанной по подозрению в сбыте мефедрона актрисы Искандер сняли на видео

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Актрису театра РАМТ Рамилю Искандер (Хасимову) задержали с наркотиками, в ее доме прошли обыски. Кадры с места происшествия опубликовал «360».

По данным СМИ, артистку задержали в Московском регионе, в поселении Марушкинское. У нее в машине и дома обнаружили большие свертки с наркотиками.

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Издание Starhit написало, что у Искандер нашли два килограмма мефедрона, а также кокаин и амфетамин. Женщина отказалась давать показания.

Против нее завели уголовное дело по статье УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Максимальный срок по этой статье — 20 лет.

По неподтвержденной информации, правоохранительным органам наводку на артистку дал 32-летний наркодилер из Пензы. Его задержали около двух недель назад.

Зрителям Рамиля Искандер знакома по сериалам «Доктор Рихтер. Продолжение», «Фурцева», «Джуна», «Хиромант-2» и в многим другим. Также она снималась в фильме Павла Лунгина «Царь».

Искандер — успешная актриса дубляжа. Ее голосом в российском прокате говорят героини Холли Берри, Джессики Честейн, Пенелопы Крус и многих других.