Знаменитости 31 июля 2023, 22:52 «Вы даете жару». Shaman поздравил с юбилеем интернет-издание «Подмосковье сегодня» после концерта Певец Shaman устроил масштабное шоу для жителей родного Новомосковска РИА «Новости»

Читать 360tv в

Музыкальный исполнитель Shaman (Ярослав Дронов) выступил с сольным концертом на малой родине в Новомосковске в Тульской области. Об этом сообщило интернет-издание «Подмосковье сегодня», которое певец поздравил с недавним юбилеем.

Певец прилетел на свой концерт на вертолете, который приземлился на стадионе «Химик». На выступление пришли тысячи поклонников звезды.

Реклама

«Такое можно будет увидеть только раз», — сказал Shaman перед концертом.

Как только он исполнил хит «Встанем» в небо поднялись сотни флагов. А после концерта зрителям показали фейерверк.

Сейчас запись концерта невозможно найти на просторах Сети — ее специально удалили. В ближайшее время фанаты исполнителя смогут посмотреть более полную версию с кадрами, которые еще не транслировались.

После выступления Shaman записал видео с поздравлением для интернет-издания «Подмосковье сегодня».

«105 лет! Ну, вы даете жару! Успехов, я с вами!», — сказал певец.

Клип Ярослава Дронова «Мой бой», который сняли в зоне СВО, за сутки набрал более миллиона просмотров на YouTube. Кроме того, на этой же площадке во вкладке «В тренде. Музыка» видеоролик занял второе место. Артист посвятил песню российским бойцам, которые защищают Родину на передовой.