21 июля 2023, 18:29
Снятый в зоне СВО клип певца Shaman набрал миллион просмотров за сутки
Новый клип певца Shaman «Мой бой» за сутки посмотрели более миллиона раз на YouTube
Клип певца Shaman (Ярослав Дронов) «Мой бой», снятый в зоне СВО, набрал один миллион просмотров на YouTube менее чем за сутки. На этой же платформе во вкладке «В тренде. Музыка» ролик занял второе место.
«Клип снят в зоне проведения СВО в рамках моего благотворительного тура по городам Новороссии. Все кадры в нем документальные, а героями стали те, для кого ежедневный подвиг — это профессия», — указал Shaman в комментариях к ролику.
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Певец посвятил новую песню российским военнослужащим. В композиции Shaman рассказал о силе духа солдата, который крепнет от выпавших на его долю трудностей. Главными героями клипа стали бойцы ВС России, врачи, волонтеры и военкоры.
Ранее Shaman выступил перед участниками спецоперации, попавшими на реабилитацию в госпиталь Подольска. Акцию «Лучшим воинам мира» организовало руководство ВС РФ для поддержки боевого духа военнослужащих, которые проходят лечение.
В июле исполнитель представил новую композицию на концертах в Донбассе в рамках тура «Я русский». Благотворительные выступления прошли в ДНР и ЛНР недалеко от передовой.
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