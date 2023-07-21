Знаменитости 21 июля 2023, 18:29 Снятый в зоне СВО клип певца Shaman набрал миллион просмотров за сутки Новый клип певца Shaman «Мой бой» за сутки посмотрели более миллиона раз на YouTube Скриншот видео Youtube

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Клип певца Shaman (Ярослав Дронов) «Мой бой», снятый в зоне СВО, набрал один миллион просмотров на YouTube менее чем за сутки. На этой же платформе во вкладке «В тренде. Музыка» ролик занял второе место.

«Клип снят в зоне проведения СВО в рамках моего благотворительного тура по городам Новороссии. Все кадры в нем документальные, а героями стали те, для кого ежедневный подвиг — это профессия», — указал Shaman в комментариях к ролику.

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Певец посвятил новую песню российским военнослужащим. В композиции Shaman рассказал о силе духа солдата, который крепнет от выпавших на его долю трудностей. Главными героями клипа стали бойцы ВС России, врачи, волонтеры и военкоры.

Ранее Shaman выступил перед участниками спецоперации, попавшими на реабилитацию в госпиталь Подольска. Акцию «Лучшим воинам мира» организовало руководство ВС РФ для поддержки боевого духа военнослужащих, которые проходят лечение.

В июле исполнитель представил новую композицию на концертах в Донбассе в рамках тура «Я русский». Благотворительные выступления прошли в ДНР и ЛНР недалеко от передовой.