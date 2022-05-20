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    20 мая 2022, 14:10

    Второй ребенок родился в семье Эда Ширана

    Дарья Морозова

    Певец Эд Ширан стал отцом во второй раз. У них с супругой Черри Сиборн родилась дочка. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на соцсети.

    Второй ребенок родился в семье Эда Ширана

    «Хочу, чтобы вы все знали, что у нас появилась еще одна прекрасная малышка. Мы оба так влюблены в нее», — написал он.

    Первый ребенок у пары — тоже девочка. Она родилась в 2020 году.

    С женой Ширан был знаком еще со школы. В 2018 году они обручились, а в 2019 — поженились.

    Российский певец Влад Соколовский тоже во второй раз стал отцом. На этот раз у него родился сын от супруги Ангелины Сурковой. Певец выложил фото, на котором видны ножки новорожденного.

    «У нас появился сын!» — написал он в соцсетях.

    Подписчики написали ему множество комментариев с поздравлениями и разными пожеланиями новорожденному и всей семье.

    «Влад, от всей души поздравляю! Пусть растет здоровый и невероятно счастливый!», «Поздравляю вас с рождением малыша! Здоровья малышу! Сил и скорейшего восстановления вашей жене!» — сказали они.

    Также у Соколовского есть дочь от бывшей жены Риты Дакоты.