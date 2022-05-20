Второй ребенок родился в семье Эда Ширана

Певец Эд Ширан стал отцом во второй раз. У них с супругой Черри Сиборн родилась дочка. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на соцсети.

«Хочу, чтобы вы все знали, что у нас появилась еще одна прекрасная малышка. Мы оба так влюблены в нее», — написал он.

Первый ребенок у пары — тоже девочка. Она родилась в 2020 году.

С женой Ширан был знаком еще со школы. В 2018 году они обручились, а в 2019 — поженились.

Российский певец Влад Соколовский тоже во второй раз стал отцом. На этот раз у него родился сын от супруги Ангелины Сурковой. Певец выложил фото, на котором видны ножки новорожденного.

«У нас появился сын!» — написал он в соцсетях.

Подписчики написали ему множество комментариев с поздравлениями и разными пожеланиями новорожденному и всей семье.

«Влад, от всей души поздравляю! Пусть растет здоровый и невероятно счастливый!», «Поздравляю вас с рождением малыша! Здоровья малышу! Сил и скорейшего восстановления вашей жене!» — сказали они.

Также у Соколовского есть дочь от бывшей жены Риты Дакоты.