Российский певец Влад Соколовский вновь стал отцом

Российский певец и музыкант Влад Соколовский вновь стал отцом. На этот раз у него родился сын от Ангелины Сурковой. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на социальные сети артиста.

Бывший участник популярного телепроекта «Фабрика звезд» выложил фото, на котором видны ножки новорожденного малыша.

«У нас появился сын!», — написал он в Instagram-аккаунте.

Поклонники тут же отреагировали на счастливое событие в жизни артиста и написали ему множество доброжелательных слов.

«Влад, от всей души поздравляю! Пусть растет здоровый и невероятно счастливый!», «Какое счастье, поздравляю вас! Пусть сынок растет здоровым и счастливым, слушает родителей и радует!», «Поздравляю вас с рождением малыша! Здоровья малышу! Сил и скорейшего восстановления вашей жене!» — сказали комментаторы.

Ангелина Суркова уже выписалась из роддома и находится с малышом дома.

У Соколовского также есть дочь от бывшей жены Риты Дакоты.