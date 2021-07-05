«Встретились в поликлинике»: Екатерина Жемчужная рассказала о последнем разговоре с Меньшовым

Народная артистка России, актриса театра «Ромэн» Екатерина Жемчужная назвала Владимира Меньшова блестящим режиссером. В разговоре с «360» она поделились воспоминаниями о совместных съемках и о последней встрече с режиссером.

Вместе Жемчужная и Меньшов играли в комедии «Где находится Нофелет?». Фильм вышел на экраны в 1987 году.

«Много общались. Печальное событие. Хорошие воспоминания, смешные. Когда снимались, смеялись». — заявила актриса.

Она также вспомнила о последней встрече с режиссером.

«Помню мы с ним встретились в поликлинике. Посмеялись, у меня ноги болят, у него ноги болят», — отметила Жемчужная.

Владимира Меньшова не стало 5 июля. Он скончался на 82-м году жизни. Причиной стали осложнения после перенесенного COVID-19. Прощание с ним пройдет 8 июля в Доме кино. По предварительным данным, режиссера похоронят на Новодевичьем кладбище.

Ранее воспоминаниями о Меньшове поделилась актриса Тамара Семина. Она напомнила, что Меньшов был еще и замечательным актером. По ее словам, он обожал не только снимать кино, но и сниматься в нем.