Владимир Меньшов был не только выдающимся режиссером, но и талантливым актером. Меньшов с удовольствием играл в разных фильмах. Об этом «360» сказала народная артистка РСФСР Тамара Семина.

«Он прекрасный артист. Он как с молодости вступил в это актерство, так при возможности какую-нибудь роль играл. Он обожал сниматься сам. Режиссер замечательный совершенно. С ним легко и приятно работать. Я очень пожалела что отказалась от работы в „Москва слезам не верит“», — рассказала Семина.

Она отметила, что другой режиссер отговаривал ее участвовать в этой в будущем оскароносной картине, и она поддалась убеждениям.

Тамара Семина и Владимир Меньшов вместе играли в сериале «Участок». Его показывали по телевидению еще в 2003 году.

Владимир Меньшов скончался 5 июля 2021 года на 82-м году жизни. Причиной смерти стали последствия ковида. О том, что режиссер заразился коронавирусом стало известно в конце июня. Однако сообщалось, что Меньшов переносит болезнь в легкой форме.

Меньшов снял такие фильмы, как «Москва слезами не верит», «Любовь и голуби», «Ширли-мырли», «Зависть богов» и другие. Также он много снимался. Зрители могут помнить его по ролям в таких фильмах, как «Ночной дозор», «Любовь-морковь-3», «Легенда № 17», «Generation „П“» и многих других.