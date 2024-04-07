Эксклюзив 07 апреля 2024, 13:44 «Всякое в жизни бывает». Жена актера Селина — о возможных долгах его ИП Жена актера Селина отказалась подтвердить данные о долгах его ИП Maksim Konstantinov/Global Look Press

Читать 360tv в

В СМИ появилась информация о том, что с актером Сергеем Селиным, звездой «Улиц разбитых фонарей», судятся коммунальщики. Его ИП якобы задолжало за электричество 50 тысяч рублей, сообщил Telegram-канал Shot. С самим Селиным «360» пообщаться не удалось — услышав вопрос, он повесил трубку. Его жена Анна рассказала, что Сергей в дороге.

Она поинтересовалась, зачем так нужно знать, достоверны ли эти данные, а затем уклончиво заявила, что «все в порядке».

Реклама

«Трудностей никаких. Всякие бывают в жизни ситуации, это не стоит внимания никакого. Я знаю, вам (журналистам — прим. ред.) сливают ерунду какую-то, даже в суде, бывает, сливают. Я не подтверждаю вам никакой информации. Говорю просто, что в жизни всякое бывает, и фейков много. Я не сказала, что это правда», — произнесла Анна.

Она посоветовала позже снова позвонить Сергею — «если он захочет, что-нибудь расскажет». Супруга пояснила, что актер поехал на гастроли, спектакль называется «Розыгрыш».

Ранее СМИ также писали, что судебные приставы разыскивают актера сериала «Солдаты» Игоря Гаспаряна из-за его долгов.