Знаменитости 07 апреля 2024, 11:11 Звезду сериала «Солдаты» Гаспаряна объявили в розыск из-за долгов Shot: актера из сериала «Солдаты» Гаспаряна объявили в розыск судебные приставы Photoagency Interpress/Global Look Press

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Судебные приставы разыскивают актера Игоря Гаспаряна, получившего известность после выхода сериала «Солдаты». Он несколько лет не может расплатиться по долгам, сообщил Telegram-канал Shot.

Издание уточнило, что 49-летний актер накопил долгов на сумму в 67,5 тысячи рублей. В базе Федеральной службы судебных приставов в общей сложности за артистом числится 53 исполнительных производства, большая часть из которых — за нарушения ПДД.

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Журналисты выяснили, что с февраля этого года актер практически не ездит за рулем своего автомобиля Hyundai Santa Fe, но не из-за долгов. Shot уточнил, что недавно Гаспаряну удалили двустороннюю грыжу в брюшной полости, сейчас он проходит курс реабилитации.

Актер рассказал изданию, что его еще официально не выписали из больницы, но он все равно восстанавливается дома. Гаспарян признался, что неправильные занятия со штангой подкосили его здоровье. Медики уже выявляли у него позвоночную грыжу. Также артист пережил серьезные проблемы с ногой, грозившие ампутацией.

Ранее у актера из сериала «Солдаты» Юрия Шибанова выявили психическое заболевание. Как выяснилось, артист страдает биполярным расстройством.