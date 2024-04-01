Знаменитости 01 апреля 2024, 16:28 «Всем грустно»: Прилепин высказался об интервью Хаматовой Писатель Прилепин заявил, что ему грустно смотреть на актрису Хаматову Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

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Покинувшая Россию актриса Чулпан Хаматова в мартовском интервью посетовала на нелегкую жизнь за рубежом. Ее высказывания прокомментировал писатель и общественный деятель Захар Прилепин в своем Telegram-канале.

«Всем грустно. Хаматовой смотреть на коллег. Коллегам смотреть на Хаматову. Ну, вот так. Ничего. Это не самая большая грусть на свете», — сказал он.

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Хаматова рассказала о трудностях, с которыми сталкиваются уехавшие из России актеры. В частности, по ее словам, чтобы заработать на кусок хлеба и одежду, артисты готовы трудиться таксистами, курьерами, кем угодно.

Хаматова уехала из Россию в Латвию два года назад после критики властей. Она планирует вернуться на Родину, если ее никто не будет заставлять молчать и преследовать за высказывания. Актриса уточнила, что ей нужна возможность выражать свое несогласие без рисков попасть под уголовное дело.