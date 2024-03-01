01 марта 2024, 17:51
Хаматова назвала условия для возвращения в Россию
Сбежавшая в Латвию актриса Хаматова назвала условия для возвращения в Россию
Переехавшая в Латвию актриса Чулпан Хаматова рассказала в интервью, что готова вернуться в Россию. Однако она перечислила несколько условий для этого, сообщила «Комсомольская правда».
«При условии, что никто не будет заставлять меня молчать и преследовать за высказывания. Мне должна быть дана возможность выражать свое несогласие, не подвергаясь уголовному преследованию», — передало издание слова артистки.
Реклама
Хаматова добавила, что для ее детей также должны быть гарантированы здоровье и благополучие.
Кроме того, артистка призналась, что российские актеры за рубежом не особо востребованы. При этом она допускает, что больше не вернется в Россию.
Также Хаматова заявила, что после отъезда из страны готовилась работать курьером.
Россия
Интервью
Актеры
Реклама
Реклама