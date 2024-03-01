Знаменитости 01 марта 2024, 17:51 Хаматова назвала условия для возвращения в Россию Сбежавшая в Латвию актриса Хаматова назвала условия для возвращения в Россию Global Look Press

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Переехавшая в Латвию актриса Чулпан Хаматова рассказала в интервью, что готова вернуться в Россию. Однако она перечислила несколько условий для этого, сообщила «Комсомольская правда».

«При условии, что никто не будет заставлять меня молчать и преследовать за высказывания. Мне должна быть дана возможность выражать свое несогласие, не подвергаясь уголовному преследованию», — передало издание слова артистки.

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Хаматова добавила, что для ее детей также должны быть гарантированы здоровье и благополучие.

Кроме того, артистка призналась, что российские актеры за рубежом не особо востребованы. При этом она допускает, что больше не вернется в Россию.

Также Хаматова заявила, что после отъезда из страны готовилась работать курьером.