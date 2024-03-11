Знаменитости 11 марта 2024, 18:45 «Все ждут, что я расклеюсь». Брежнева впервые рассказала о разводе Певица Брежнева впервые рассказала о разводе с композитором Меладзе Anatoly Lomohov / Russian Look / Global Look Press

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Певица Вера Брежнева в интервью Динаре Сатжан призналась, что сильно переживала развод с композитором Константином Меладзе полтора года. Артистка добавила, что дала себе возможность погрустить, но не стала задерживаться в состоянии жертвы.

По словам Брежневой, она восприняла сложный период как жизненный урок и решила двигаться дальше.

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«Я выбираю любить себя и идти вперед. Иногда даже вопреки. Все ждут, что я расклеюсь, буду слабой, буду сидеть и причитать: как было раньше хорошо, а вот сейчас плохо», — сказала певица.

Брежнева добавила, что в моменты печали всегда ставит себе временной предел, чтобы не застревать в состоянии жертвы надолго. Кроме того, она уточнила, что самое главное — это быть у себя на первом месте.

Певица подчеркнула, что у нее были сложности, в том числе и в обычной бытовой жизни, которая не попадает в кадр. Если что-то шло не так, она какое-то время могла погрустить, но не перебарщивала, потому что состояние жертвы, по ее словам, — это деградация.

Ранее Брежнева показала фото дочери, которую родила в 19 лет. В посте певица призналась, что скучает по ней.