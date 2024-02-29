Общество 29 февраля 2024, 19:12 Вера Брежнева показала фото дочери, которую родила в 19 лет Voice: певица Вера Брежнева опубликовала фото взрослой дочери Сони Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

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Певица Вера Брежнева показала фото 22-летней дочери. В соцсетях артистка призналась, что скучает по ней. Об этом сообщил портал The Voice Mag.

Дочь исполнительницы хита «Любовь спасет мир» зовут Соня Киперман, она учится в Соединенных Штатах. Вера Брежнева стала мамой в 2001 году, отец девочки — чиновник Виталий Войченко. Однако девочка взяла фамилию отчима, бизнесмена Михаила Кипермана.

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Брежнева двумя годами ранее приняла решение уехать из России. Вместе с супругом, известным композитором и продюсером Константином Меладзе, она обосновалась в Италии. После разрыва отношений с ним, летом 2023 года, певица вернулась на родину, в Киев.

Фото: соцсети Веры Брежневой

Ранее концерт Веры Брежневой отменили в Бишкеке. Выступление 18 февраля не состоялось по «техническим причинам».