Знаменитости 22 апреля 2024, 03:40 «Все в прошлом». Раймонд Паулс раскрыл, почему перестал общаться с Пугачевой «АиФ»: Паулс заявил, что с Пугачевой у них нет ничего общего РИА «Новости»

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Советский и латвийский композитор, пианист Раймонд Паулс в эксклюзивном интервью сайту «Аргументы и факты» рассказал, почему перестал общаться с певицей Аллой Пугачевой. Музыкант заявил, что его больше ничего не связывает с Примадонной, а на «глупые тусовки» у него нет времени.

По словам Паулса, его голова занята не прошлым, а будущим, с Пугачевой даже поговорить не о чем. Гораздо интереснее для него работа с молодыми и талантливыми музыкантами. Кроме того, 87-летний Паулс по-прежнему пишет музыку, играет на фортепиано и преподает.

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«На всякие глупые тусовки у меня нет времени, потому что я очень много работаю. <…> Много времени это занимает. Учу молодежь, <…> стараюсь их чему-то хорошему научить», — рассказал изданию музыкант.

В интервью Паулс рассказал о конфликтах с Пугачевой в прошлом. Из-за них родилась певица Лайма Вайкуле. Ей предложили спеть песню «Еще не вечер», в которой Пугачева усмотрела намек на скорое завершение своей карьеры.