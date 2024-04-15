Культура 15 апреля 2024, 13:46 Паулс рассказал о конфликте с Пугачевой в день ее рождения Композитор Паулс рассказал о непростых отношениях с певицей Пугачевой РИА «Новости»

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У советского композитора Раймонда Паулса с певицей Аллой Пугачевой были непростые отношения и даже конфликты. Об этом он рассказал в интервью изданию «Аргументы и факты».

По словам мэтра, во время совместной работы между ним и артисткой часто возникали разногласия. Пугачева обижала Паулса, после крупных ссор они могли подолгу не общаться.

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Однажды звезда закатила скандал из-за текста песни «Еще не вечер»: она усмотрела в нем намек на скорое завершение своей карьеры. Композицию стала исполнять певица Лайма Вайкуле.

Композитор даже вспомнил, как примадонна не пригласила его на выступление. При этом артистка не постеснялась исполнять его произведения.

«Алла меня не пригласила на свои концерты, когда приезжала в Ригу. Я, конечно, мог купить билет и сам прийти. Но я не стал. Без приглашения некультурно приходить», — поделился Паулс.

Сегодня композитор не держит зла на певицу. По его словам, к сложному характеру Пугачевой за долгие годы знакомства он уже привык.

«Все плохое в прошлом. С годами я стал понимать: ничего не поделаешь, какая она есть, такая есть», — констатировал Паулс.

Сегодня, 15 апреля, примадонна отмечает 75-летний юбилей. В преддверии дня рождения Пугачева выпустила новую песню.