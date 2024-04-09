Знаменитости 09 апреля 2024, 18:17 «Вряд ли возможно». Депутат усомнился в успехе фильма Собчак про Пугачеву Депутат Шолохов: фильм ведущей Собчак не вернет певице Пугачевой былое величие Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / Global Look Press

Читать 360tv в

Документальный фильм журналистки Ксении Собчак о певице Алле Пугачевой вряд ли повлияет на ее восприятие общественностью. Такое мнение высказал первый заместитель председателя Госдумы по вопросам культуры Александр Шолохов в беседе с порталом NEWS.ru.

Депутат указал на преувеличенную, по его мнению, оценку вклада Пугачевой в культурное наследие России.

Реклама

«Вряд ли возможно вернуть былое „величие“. Тем более что оно существенно преувеличено, а сама Пугачева постоянно дает новые поводы усомниться и в том, что есть», — заявил Шолохов.

Ранее Собчак назвала большой ошибкой возможное признание Пугачевой иноагентом. Она начала работу над документалкой о жизни и карьере примадонны. Выход ленты будет приурочен к 75-летию знаменитой исполнительницы.

Глава ФБПК Виталий Бородин предположил, что этот фильм станет последним аргументом для признания Пугачевой иноагентом.