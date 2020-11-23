Психолог заявила, что Бузова страдает «маниакальным стремлением» к успеху

«Ее болезненное рвение к известности, работа над многими проектами одновременно слегка смахивает на комплекс неполноценности. Человек при этом комплексе испытывает постоянное неудовлетворение собой и окружающим миром, сравнивает себя с другими. Чувствует себя хуже других», — отметила Князева.

Она вспомнила, что знаменитости долгое время высмеивали Ольгу за отсутствие вокальных данных и пользовались ее именем в целях напомнить о себе. Помимо прочего, Бузова пережила тяжелый развод с футболистом Дмитрием Тарасовым. Это тоже могло плохо отразиться на ее ментальном состоянии.

По словам психолога, когда человек много работает, он теряет связь с реальным миром. Князева думает, что Бузова пытается сильно занять себя, не оставляя времени на беспокойство. Эксперт заключила, что артистке необходимо задуматься о здоровье и остановиться.