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    23 ноября 2020, 12:02

    Психолог заявила, что Бузова страдает «маниакальным стремлением» к успеху

    Полина Петрова

    Ряд СМИ сообщил, что российская артистка Ольга Бузова получила серьезную травму на съемках шоу «Ледниковый период» и была госпитализирована. Психолог Элеонора Князева заявила, что стремление звезды «быть везде и всюду» является болезненным и маниакальным, пишет сайт «Дни.ру».
    Психолог заявила, что Бузова страдает «маниакальным стремлением» к успеху

    «Ее болезненное рвение к известности, работа над многими проектами одновременно слегка смахивает на комплекс неполноценности. Человек при этом комплексе испытывает постоянное неудовлетворение собой и окружающим миром, сравнивает себя с другими. Чувствует себя хуже других», — отметила Князева.

    Она вспомнила, что знаменитости долгое время высмеивали Ольгу за отсутствие вокальных данных и пользовались ее именем в целях напомнить о себе. Помимо прочего, Бузова пережила тяжелый развод с футболистом Дмитрием Тарасовым. Это тоже могло плохо отразиться на ее ментальном состоянии.

    По словам психолога, когда человек много работает, он теряет связь с реальным миром. Князева думает, что Бузова пытается сильно занять себя, не оставляя времени на беспокойство. Эксперт заключила, что артистке необходимо задуматься о здоровье и остановиться.