Певица Марина Хлебникова, пострадавшая при пожаре в собственной квартире, сейчас находится в сознании. Издание «Собеседник» со ссылкой на источники в НИИ скорой помощи имени Склифосовского написало, что родственники не интересуются состоянием артистки.

«Только родственники почему-то не интересуются состоянием больной», — сказали врачи, передало издание.

Сейчас состояние Хлебниковой оценивается как стабильно тяжелое. Ее уже отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, при этом у артистки наблюдается повышенная температура — около 38,5. Также у нее диагностированы ожоги дыхательных путей II степени.

Издание сообщило, что Хлебникова находится в сознании и ведет себя адекватно. Речи о переводе в обычную палату пока не идет. Певица пока не может самостоятельно есть, она получает питание через зонд.

Пожар в двухуровневой квартире Хлебниковой на улице Ратной в Москве произошел в ночь на 18 ноября. По предварительным данным, все случилось из-за непотушенной сигареты. Артистку госпитализировали с ожогами.