Появилась информация о состоянии Марины Хлебниковой

Пострадавшую при пожаре в собственной квартире певицу Марину Хлебникову сняли с аппарата ИВЛ. Она все понимает, находится в сознании и ведет себя адекватно. Однако состояние артистки все еще оценивается как тяжелое.

Как сообщили источники издания Starhit, у Хлебниковой держится температура 38,5 градуса. Пищу она получает через зонд, потому что пока не может есть самостоятельно. Артистку мучают сильные боли обожженных дыхательных путей.

Когда ее переведут в обычную палату, врачи пока не говорят.

Пожар в квартире певицы начался в ночь на 18 ноября. Его быстро потушили. Предварительно, пламя вспыхнуло из-за непотушенной сигареты. Накануне певица приехала с гастролей и очень устала.

Спасатели вынесли ее из выгоревшей спальни в шоковом состоянии. В квартире в момент возгорания находились ее родители, дочь и муж.