Знаменитости 03 февраля 2023, 16:48 Фигурист Костомаров останется без пальцев на ногах Mash: врачи фигуриста Костомарова решили ампутировать пальцы ног спортсмена РИА «Новости»

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Гангрену на ногах обнаружили врачи у фигуриста Романа Костомарова. Чтобы остановить дальнейший некроз тканей, они решили ампутировать пальцы ног спортсмена. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Операцию, уточнили в публикации, проведут в ближайшее время. Ее посчитали вынужденной, так как фигурист остается подключенным к аппарату искусственной вентиляции легких и риск развития сепсиса очень велик.

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Мать фигуриста Романа Костомарова Валентина отказалась подтвердить или опровергнуть сообщение о предстоящей операции сына.

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«Я ничего вам говорить не буду. До свидания», — заявила она «360».

Это не первое сообщение о возможной ампутации конечностей госпитализированного фигуриста. Ухудшение состояния Костомарова ранее опровергла заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Она подчеркнула, что никакой информации об отмирании тканей пальцев у спортсмена врачи ей не сообщили. По словам Тарасовой, состояние Костомарова очень медленно, но улучшается.