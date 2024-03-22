Знаменитости 22 марта 2024, 17:26 Врачи вытащили мать Таисии Повалий «с того света» Таисия Повалий поблагодарила врачей за спасение своей 81-летней матери РИА «Новости»

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Певица Таисия Повалий поблагодарила российских врачей за спасение своей 81-летней матери буквально «с того света». Об этом она сообщила в программе «Жизнь и судьба» на телеканале «Россия».

Известная исполнительница, утратившая звание народной артистки Украины и попавшая в санкционный список за поддержку России, рассказала о вызовах, с которыми ее родные столкнулись в Киеве. Она сообщила о стрельбе около дома ее 81-летней матери, Нины Даниловны.

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Повалий приняла решение перевезти мать в безопасное место — к себе в Москву. Переезд был трудным. Певица наняла водителя, который смог безопасно доставить Нину Даниловну через Львов и Брест. Исполнительница призналась, что процесс был напряженным и вызвал много беспокойств.

По приезде в Москву Нина Даниловна была в плохом состоянии. Перед поездкой она упала. В столице ее сразу же госпитализировали. Медики смогли вовремя подобрать эффективное лечение. Теперь ее здоровье значительно улучшилось, и Повалий выразила искреннюю благодарность врачам за их работу, отметив, что ее мать снова чувствует себя здоровой и полной сил.

Генпрокуратура Украины заочно выдвинула обвинения певице Таисии Повалий по статьям о поддержке России. Бывшей народной артистке Украины вменили «коллаборационистскую деятельность».