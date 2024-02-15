Знаменитости 15 февраля 2024, 15:25 Певице Таисии Повалий заочно предъявили обвинения на Украине Генпрокуратура Украины обвинила певицу Таисию Повалий в поддержке России РИА «Новости»

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Генпрокуратура Украины заочно выдвинула обвинения певице Таисии Повалий по статьям о поддержке России. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«Под процессуальным руководством Винницкой областной прокуратуры уведомлена о подозрении народный депутат Украины VII созыва», — указали в Генпрокуратуре.

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Бывшей народной артистке Украины вменили «коллаборационистскую деятельность», призывы к войне, глорификацию ее участников.

По данным следствия, Повалий в 2014 году покинула Украину. В России исполнительница участвует в концертах, занимается общественность деятельностью. В 2023 году получила российский паспорт. Расследованием ее дела занимаются сотрудники управления СБУ по Винницкой области, подытожили в Генпрокуратуре.

Ранее артистка решилась купить особняк в Московской области. Она присмотрела дом стоимостью 45 миллионов рублей.