Знаменитости 11 января 2023, 13:02 Врачи обнаружили у фигуриста Романа Костомарова сепсис — СМИ «112»: фигурист Роман Костомаров находится в стабильно тяжелом состоянии РИА «Новости»

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Состояние фигуриста Романа Костомарова стабилизировали, но оно осталось тяжелым. Спортсмен находится в реанимации, рассказал Telegram-канал «112».

Тест на ковид показал отрицательный результат, у Романа Костомарова диагностировали левостороннюю пневмонию. Во вторник его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и экстракорпоральной мембранной оксигенации для насыщения крови кислородом. У фигуриста начался сепсис, врачи назвали его состояние стабильно тяжелым. Болезнь развилась стремительно. В новогодние праздники спортсмен выступал на шоу и чувствовал себя хорошо, но вечером 9 января появилось недомогание. Ночью его положили в реанимацию с болью в груди.

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Отец Романа Костомарова рассказал «360», что его перевели в Коммунарку. Он предположил, что у сына ковид, и рассказал, что узнал о его состоянии от младшего сына, а он — из СМИ. Мужчина наладил связь со снохой, чтобы следить за изменениями здоровья фигуриста.

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