Врач впервые рассказал, чем болеет Заворотнюк

Актриса Анастасия Заворотнюк несколько дней назад вернулась домой из больницы. В клинике ей диагностировали глиобластому. Лечат звезду сериала «Моя прекрасная няня» препаратом нового поколения.

Подробности о состоянии Заворотнюк рассказал сайту kp.ru на условиях анонимности врач. Сейчас артистка в семейном кругу — в подмосковном Крекшино. Из больницы в Барвихе ей разрешили уехать.

Медик уточнил, что форма рака у Анастасии оказалась не смертельной. Заворотнюк проходит курс лечения новым противоопухолевым средством Keytruda.

«Препарат блокирует рост раковых клеток. Он является альтернативой химио- и гормональной терапии», — пояснил врач. Изобрели препарат выпускники Стэнфордского университета. Заворотнюк порекомендовал его швейцарский специалист, с которым консультировалась мать актрисы.

Шансы на выздоровление у Анастасии, по мнению медика, большие. Пока что Заворотнюк слаба, вокруг глаз появилась отечность, а после химии успели выпасть и отрасти снова волосы.

Друг семьи подтвердил, что Петр Чернышев забрал жену из клиники. Врачи решили, что необходимости в круглосуточном наблюдении за ней нет.

«Ясно мыслит, общается с родными. Единственное, быстро устает. <...> Улыбается, настроение прекрасное», — рассказал человек из окружения Заворотнюк и ее близких.

По его словам, пока что актриса решила не пользоваться ни интернетом, ни мобильным телефоном и исключить просмотр телевизора, чтобы лишний раз не волноваться.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что состояние Заворотнюк начало улучшаться. Медики продолжили лечение — артистку снова возят на химиотерапию.