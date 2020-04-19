СМИ: Состояние здоровья Заворотнюк начало улучшаться

Анастасия Заворотнюк пошла на поправку. Благодаря улучшению состояния актрисы медики смогли продолжить лечение.

После улучшения здоровья Заворотнюк начали привозить на химиотерапию, пишет Telegram-канал Mash. Также актриса посещает нейрохирургов, сказано в посте. Еще недавно поездки в другую клинику были невозможны из-за ослабленного организма. Рядом с актрисой постоянно находится ее муж Петр Чернышев.

Несколько месяцев в Instagram Заворотнюк не было новых публикаций, но в начале апреля она начала отвечать на поздравления с днем рождения. Спустя пару недель на странице появилось поздравление олимпийской чемпионке в танцах на льду Татьяне Навке.

Первые тревожные сообщения о тяжелой болезни Анастасии Заворотнюк появились летом 2019 года. Позже начали распространяться слухи, что врачи диагностировали у актрисы рак головного мозга. Семья звезды сериала «Моя прекрасная няня» сообщила, что актриса действительно проходит лечение. При этом родственники до сих пор не раскрыли никаких деталей о заболевании.