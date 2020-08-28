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    28 августа 2020, 10:34

    Врач посоветовал Билану полежать в больнице

    Алена Макаренко

    Состояние здоровья певца Димы Билана, который попал в больницу с воспалением легких после прогулки на катере в Ялте, вызывает опасения. Так считает пульмонолог Александр Пальман, сообщила «Вечерняя Москва».
    Врач посоветовал Билану полежать в больнице

    «Заниматься любой деятельностью при пневмонии совершенно неправильно, потому что это крайне серьезная болезнь даже вне COVID-19. К сожалению, от нее умирают до сих пор», — объяснил эксперт.

    При этом он не смог точно сказать, когда именно поправится музыкальный исполнитель. Пульмонолог не знает истории болезни Билана. Срок восстановления после неосложненной пневмонии при идеальном ее течении — три недели. Однако это не значит, что все это время пациент должен лежать под капельницами.

    По словам пульмонолога, к лечению воспаления легких нужно подходить крайне ответственно. Выходить на сцену и петь в таком состоянии не стоит, уверен врач.

    Ранее Билан попал в больницу с воспалением легких. Он рассказал, что в Ялте покатался на катере, после чего простыл, заболела носоглотка, в Санкт-Петербурге у него поднялась температура, была слабость. Несмотря на такое состояние, певец дал концерты, работал «буквально на износ», писал сайт «Дни.ру». Билан сдал тесты на коронавирус, исследование показало отрицательный результат

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