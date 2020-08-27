Билан попал в больницу

«В Ялте покатался на катере, простыл, носоглотка заболела и, в общем, в Питере я уже был с температурой», — рассказал Билан.

Он также заметил, что обычно за веселым и красивым контентом никто не догадывается о происходящем в жизни знаменитостей. Так певец ответил хейтерам, которые недавно затравили его в соцсети. Оказалось, что на последних концертах он выступал с температурой 37,8 градуса. Певец чувствовал слабость, ему было тяжело.

Билан сдал тесты на коронавирус, исследование показало отрицательный результат, отметила «Свободная пресса». Он проверялся на коронавирус несколько раз: сдал кровь, два раза мазки, сделал КТ.

Ранее Билан отдыхал на Южном берегу Крыма. Он плавал на арендованной яхте вдали от берега. За семь часов морской прогулки музыкальный исполнитель раза три видел пластиковые предметы — тарелки и обертки от мороженого. Плохая экологическая обстановка в Черном море расстроила Билана.

Артисты отечественного шоу-бизнеса недавно дали первые концерты после пандемии коронавируса. Цены на билеты у Билана варьируются от 1,8 до 5,2 тысячи рублей.