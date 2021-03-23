Врач объяснил, нужно ли отказываться от картошки и кукурузы при диете

Врач-эндокринолог и диетолог Олеся Гурова объяснила, нужно ли отказываться от картофеля и кукурузы во время похудения. По ее словам, в рационе человека должны быть все овощи и фрукты, сообщил телеканал «Звезда».

Специалист отметила, что овощи можно разделить на три группы, в числе которых высококалорийные, средней калорийности и низкокалорийные плоды. Картофель, батат и кукуруза относятся к первому виду, ко второму — морковь, свекла, тыква и перец. В третьей группе находятся огурцы, помидоры, баклажаны, капуста, а также листовой салат.

«Есть овощи более калорийные, есть овощи менее калорийные, но и те, и другие, одинаково человеку нужны, они полезны даже тем людям, которые худеют. Потому что каждый из овощей имеет свой набор витаминов и питательных веществ», — уточнила Гурова.

Диетолог добавила, что те, кто желают сбросить лишние килограммы просто должны следить за количеством потребления овощей, в которых содержится много калорий.

Ранее врач-геронтолог Юрий Конев рассказал, что лишний вес может привести к различным заболеваниям, но худеть можно далеко не всем. Диеты в пожилом и старческом возрасте могут обернуться проблемами со здоровьем.