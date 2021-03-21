Врач назвал запрещенный для похудения возраст

Лишний вес может привести к различным заболеваниям, но худеть можно далеко не всем. Диеты в пожилом и старческом возрасте могут обернуться проблемами со здоровьем. Об этом предупредил врач-геронтолог и профессор кафедры поликлинической терапии МГМСУ Юрий Конев.

«Существует единое мнение, что людям пожилого и старческого возраста худеть противопоказано. Изменение обмена веществ приводит к изменению физиологических параметров. Эти показатели отрицательно скажутся на здоровье пожилого человека», — рассказал врач радио Sputnik.

Он добавил, что в каждом отдельном случае необходим индивидуальный подход. При этом в среднем Конев посоветовал стараться похудеть до 60 лет. Избавиться от лишних килограммов к этому возрасту важно, чтобы привести желудок в нормальное состояние и не переедать.

«Энергетические потребности с возрастом снижаются, а наша биологическая память, то есть растянутый желудок, все время говорит, что хочется есть», — пояснил профессор.

Ранее популярные мифы о похудении развеяла врач и телеведущая Елена Малышева. Она заверила, что прием специальных препаратов может привести к дополнительным проблемам с организмом, сообщило Urа.ru.