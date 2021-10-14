Муж Собчак назвал использующих историю с ДТП в Сочи последними подонками

Супруг телеведущей Ксении Собчак, режиссер Константин Богомолов назвал всех, кто использует историю с ДТП в Сочи, чтобы очернить его жену, последними подонками. Так он выразился в посте в своем аккаунте в Instagram.

«Здесь несчастны все. И родные погибших. И водитель. И спасшиеся. Все стали жертвами. Но последние подонки здесь — использующие трагедию, чтобы свести счеты и прочитать нотацию», — высказал свое мнение театральный деятель.

Богомолов признал случившееся ужасным и добавил, что рассуждать на эту тему просто бессмысленно. Комментарии к своему посту, который он выложил без фотографии (выставив черный траурный фон), режиссер отключил.

Лобовое столкновение двух автомобилей, на одном из которых передвигалась Ксения Собчак, произошло 9 октября. Водитель телеведущей на Mercedes выехал на встречную полосу и врезался в Volkswagen. В результате пострадали два человека, одна женщина скончалась.

Ксения Собчак прошла свидетелем по уголовному делу, которое возбудили против ее водителя Олега Цоя. Она пообещала помочь всем участникам происшествия.