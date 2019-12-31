Актера Сергея Бадюка прооперировали в Таиланде. Представитель артиста в беседе с «360» заметил, что никаких вопросов к страховой компании нет. Все дело в недопонимании.

В ситуации с госпитализацией Бадюка и необходимостью провести ему срочную операцию возникло, по словам представителя актера, недоразумение.

«Возникло недопонимание. <...> К страховой вопросов абсолютно никаких нет. Не совсем правильно assistance понял госпиталь, а госпиталь — assistance», — заметил собеседник «360».

По его словам, сейчас все в порядке. Бадюк перенес оперативное вмешательство.

«Ждем, когда его переведут в интенсивную терапию», — отметил он.

Сам Сергей Баюдк сообщил, что его «почикали», и поблагодарил близких за оказанную поддержку.

Ранее актер рассказал, что у него начал выходить камень. Медики, по словам Бадюка, сослались на хронический характер заболевания и отказались его оперировать.