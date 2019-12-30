Актера киносаги «Гоголь» прооперируют в Таиланде

По словам актера, у него начал выходить камень. Таиландские врачи и страховая компания отказали актеру в проведении срочной операции, так как болезнь у него якобы хроническая.

«У меня камень пошел, врачи сказали, что это хроническое, хотя я к ним никогда не обращался», — процитировал Бадюка портал «Дни.ру».

По последнему сообщению артиста, операцию ему все же назначили: «Все разрешилось, операция рано утром».

Одной из знаменитых ролей Сергея Бадюка стал кузнец Вакула в трилогии «Гоголь». Кроме того, он снимался в таких фильмах и сериалах, как «Соловей-разбойник», «Мамы», «Родина», «Бригада: Наследник» и «Интерны».