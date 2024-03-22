Знаменитости 22 марта 2024, 03:47 Возлюбленная режиссера Учителя впервые появилась на публике с дочерью Возлюбленная Учителя Софья Меледина появилась на публике с двухлетней дочерью РИА «Новости»

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Возлюбленная режиссера Алексея Учителя Софья Меледина впервые появилась на публике с их общей дочерью. Об этом сообщило издание Voice.

Девушка посетила премьеру фильма «Летучий корабль», снятого сыном режиссера Ильей.

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По данным издания, девушка обошла стороной журналистов и заняла свое место в зрительном зале. Меледина младше режиссера на 46 лет. Вместе влюбленную пару видели на публике в ноябре 2023 года, когда вышел фильм «Нина», в которой главную роль сыграла бывшая муза Учителя Юлия Пересильд.

Ранее Учитель прокомментировал участие дочери от актрисы Юлии Пересильд в скандально известном сериале «Слово пацана» об уличных бандах. Он признался, что изначально был против съемок Анны. Но считает, что девочка справилась со своей ролью. Анна Пересильд сыграла Айгуль, которая связалась с плохой компанией.