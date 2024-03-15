15 марта 2024, 14:28
Волочкова выставила откровенное фото в трусах
Балерина Волочкова выложила фото у косметолога в кружевных трусиках
Бывшая прима-балерина Большого театра Анастасия Волочкова поделилась провокационным снимком в невероятно маленьких кружевных трусиках. Она выложила его в своих социальных сетях.
Танцовщица позировала на кушетке у косметолога, слегка приподнявшись. При этом одета Волочкова была только в полотенце и трусы.
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Появление фотографии вызвало бурный отклик в Сети. Как поклонники, так и критики немедленно отреагировали, засыпав Волочкову не только одобрительными, но и ироническими комментариями.
«Есть в нашей жизни постоянные вещи, и одной из них является полуголая Настя в замысловатой позе», — написали под фото.
Ранее Волочкова рассказала о своих многочисленных романах. Балерина заявила, что все мужчины теряют от нее голову.
Фото
Анастасия Волочкова
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