Эксклюзив 29 февраля 2024, 02:36 «От меня все теряют голову». Волочкова рассказала о своих многочисленных романах Волочкова заявила, что мужчины платили ей не за секс, а за творчество

Читать 360tv в

Балерина Анастасия Волочкова призналась, что все мужчины теряют от нее голову, а также назвала миллиардера Сулеймана Керимова своей самой главной любовью в жизни. Об этом артистка рассказала ведущей «360» Аксинье Гурьяновой.

Волочкова призналась, что в ее жизни было много романов, причем и с женатыми мужчинами. По ее словам, для нее главное было то, что человек восхищается ее творчеством, ее шпагатом, уделяет ее внимание, возлагает к ее ногам «бриллианты, цветы, яхты и самолеты». Артистку не волнует, есть ли при этом у него штамп в паспорте.

Реклама

«Мужчина — это не коза не веревке, его невозможно привести или увести. Это выбор мужчины. Есть женщины, которые соблазняют. Я в этом не нуждаюсь», — подчеркнула она.

Волочкова выразила уверенность, что ответственность за семью, за ее сохранение несут мужчина и его супруга, а не она. Первый виноват в том, что «предает свою жену и идет на сторону, к другой женщине». Супруге же стоит озаботиться тем, как удержать мужа в своей постели.

«Любая женщина может сделать так, чтобы ее мужчина даже не посмотрел в сторону», — добавила балерина.

Волочкова также высказалась и о мужчинах в своей жизни, у которых не было денег.

«У них было большое достоинство — в прямом и переносном смысле этого слова. Большая душа и большое сердце. И любовь к моему творчеству», — объяснила она.

На вопрос о сексе за деньги она ответила, что ей платят за творчество, а близость происходит только тогда, когда она сама хочет отблагодарить мужчину за его поступок.

«Был у меня секс за деньги? Да, был, но только не за деньги. У меня в жизни были люди, которые мне миллионы долларов платили, оплачивали расходную часть моих проектов, которыми я потом на безвозмездной основе радовала зрителей», — рассказала собеседница «360».

Ранее Волочкова рассказала, что еще ищет спутника жизни, но вот детей больше рожать не хочет.