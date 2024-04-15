Знаменитости 15 апреля 2024, 14:14 Волочкова рассказала о настойчивых ухаживаниях экс-губернатора Челябинской области Балерина Волочкова заявила об ухаживаниях челябинского экс-губернатора Юревича РИА «Новости»

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Экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич настойчиво ухаживал за балериной Анастасией Волочковой. Об этом артистка рассказала в эфире шоу Андрея Малахова на телеканале «Россия».

Танцовщица оказалась в Челябинске в 2013 году во время гастрольного тура. По ее словам, тогда Юревич проявил к ней повышенное внимание. Он пригласил Волочкову в администрацию, встретил с цветами и выразив благодарность за благотворительные выступления.

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«Не стану скрывать — он очень настойчиво за мной пытался ухаживать: рассказывал, что у него очень много денег, что он богатый состоятельный человек», — заявила балерина.

В выпуске программы Малахов упомянул о недавно начавшемся судебном процессе, инициированном Генеральной прокуратурой. Он касается конфискации в пользу государства активов агрохолдинга «Макфа» и других предприятий, ассоциированных с семьей бывшего губернатора.