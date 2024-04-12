Знаменитости 12 апреля 2024, 17:10 Волочкова показала татуировки от порчи во время детского праздника Балерина Волочкова показала на детском празднике тайские татуировки от порчи РИА «Новости»

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Балерина Анастасия Волочкова появилась на детском этно-концерте в платье с открытой спиной и показала фанатам татуировку — таиландский защитный оберег. Информация об этом появилась на портале PROZvezd.

Волочкова рассказала, что эти татуировки сделал ей в Таиланде монах несколько лет назад. Они предназначены для защиты от негативного воздействия — сглаза и порчи.

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Балерина отметила, что у нее достаточно критиков и недоброжелателей. Однако она ощутила защиту высших сил сразу же в момент нанесения символов.

«Я живу и наслаждаюсь жизнью. У меня роскошный дом, из которого не хочется выходить, мои спектакли….» — сказала танцовщица.

Также артистка поделилась ценным советом о поддержании отличной физической формы от легендарной балерины Майи Плисецкой.

«Как говорила Майя Плисецкая: „Лучшая диета — не жрать!“ Я на самом деле практически ничего не ем. Плюс у меня ежедневно огромное количество физической нагрузки на пуантах. Поэтому я стройная и нахожусь в хорошей форме», — заявила Волочкова.

По словам артистки, в личной жизни у нее тоже все в порядке. Скоро она полетит на Мальдивы с загадочным избранником. Имя спутника балерина не назвала, но намекнула, что знакома с ним уже 15 лет.

Однако со своей 18-летней дочерью Ариадной Волочкова поссорилась. Наследница внезапно потребовала у нее квартиру.