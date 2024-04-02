Знаменитости 02 апреля 2024, 19:31 Балерина Волочкова разругалась с дочерью из-за недвижимости Анастасия Волочкова поругалась с дочкой из-за требований отдать ей квартиру Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

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Анастасия Волочкова поссорилась со своей 18-летней дочерью Ариадной, которая потребовала у нее квартиру. Балерина в YouTube-шоу «Алена, блин!» призналась, что просьба наследницы вызвала у нее стресс.

«Я ей сказала: „Ариша, извини, но все, что касается денег и недвижимости — это к твоему папе, который у меня забрал все деньги в 2008 году, все, которые были — 3,5 миллиона долларов. Теперь то, что папа обещал мне — обращайся к нему“», — поделилась Волочкова.

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Балерина напомнила дочери, что эту квартиру подарил ей Сулейман Керимов.

«И если твой папа не гнушался спать в постели, где я спала с другим мужчиной, то извини, я вам никому ничего не должна!» — сказала она.

Танцовщица посетовала, что больше всего ей причиняет боль тот факт, что дочка вспоминает о ней, когда желает получить деньги, недвижимость или иную помощь.

«А просто так вы не можете позвонить и сказать: „Мам, как ты себя чувствуешь?“ Я была в стрессе», — рассказала артистка.

Ранее Анастасия Волочкова получила предложение о замужестве от шоумена Егора Иващенко. Вместо кольца он подарил балерине серьги за 600 тысяч рублей.