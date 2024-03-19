19 марта 2024, 19:02
Волочкова организовала починку сломанной ее фанатами двери в театре «Золотое кольцо»
Волочкова в срочном порядке возместила ущерб театру Кадышевой «Золотое кольцо»
Балерина Анастасия Волочкова компенсировала ущерб, причиненный ее поклонниками театру Надежды Кадышевой «Золотое кольцо». Об этом она рассказала в своих соцсетях.
В ожидании шоу знаменитой балерины фанаты устроили толкучку и сломали входные двери здания. Однако урон удалось оперативно устранить команде Волочковой. Ход работ контролировал продюсер звезды Эрик Исламов.
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Анастасия Волочкова отметила, что случаи повреждения дверей в дни ее выступлений не редкость, поскольку ее фанаты, переполненные восторгом, иногда теряют контроль.
«Спасибо моей команде и поклонникам тоже спасибо за такой ажиотаж», — добавила танцовщица.
Волочкова выступала на сцене Театра Кадышевой с сольной программой «Одержимость». Спектакль состоялся 15 марта. Сломанные двери восстановили уже на следующее утро.
Фанаты
Анастасия Волочкова
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