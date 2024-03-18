Происшествия 18 марта 2024, 14:12 «Без приключений не умею». Волочкова отшутилась о погроме фанатов в Театре Кадышевой Волочкова отшутилась после погрома фанатов в Театре Кадышевой РИА «Новости»

Читать 360tv в

Балерина Анастасия Волочкова выступила на сцене Театра Кадышевой с сольной программой «Одержимость». Она поделилась, что интерес к ней был настолько велик, что поклонники даже выломали дверь. Она прокомментировала происшествие в своих соцсетях.

По ее словам, желающих попасть на выступление было так много, что пострадал концертный зал «Золотое кольцо». Помещение лишилось двери, которую балерина пообещала починить вместе с командой.

Реклама

«Дело в том, что без приключений я не умею. <… > Но, вы знаете, это очень здорово, когда ломают двери люди, желающие попасть на позитив, на творчество и шоу во славу России», — отметила артистка.

Бывшая прима-балерина Большого театра Анастасия Волочкова ранее поделилась провокационным снимком в невероятно маленьких кружевных трусиках. Танцовщица позировала на кушетке у косметолога.