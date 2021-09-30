Вокалист Blink-182 Марк Хоппус излечился от рака

Основатель и вокалист американской панк-рок-группы Марк Хоппус сумел победить рак. Об этом с подписчиками 29 сентября музыкант поделился на своей странице в Instagram.

Исполнитель написал, что был на приеме у лечащего врача и тот сообщил, что болезни больше нет.

«Спасибо Богу, Вселенной, друзьям, семье и всем, кто оказывал мне поддержку», — рассказал счастливый Хоппус.

Месяц назад музыкант поделился с подписчиками снимком головы без волос. Неделю назад он опубликовал фотографию, на которой видно, как волосы начали расти после проведенного курса химиотерапии. Марк Хоппус рассказал поклонникам, что теперь ему придется обследоваться каждые полгода с целью контроля за ремиссией заболевания.

Впервые об онкологии Марк сообщил подписчикам в июне 2021 года. Поклонники узнали о диагнозе из его Twitter. Тогда музыкант написал, что проходит курс химиотерапии уже три месяца, а также испытывает страх из-за заболевания.

Blink-182 — американская панк-рок-группа из Калифорнии, основанная в 1992 году.