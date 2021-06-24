У вокалиста Blink-182 нашли рак

Вокалист и бас-гитарист американской группы Blink-182 Марк Хоппус сообщил, что у него обнаружили рак. Последние три месяца он проходит химиотерапию.

О своем диагнозе и состоянии 49-летний музыкант написал в Twitter. По его словам, он испытывает страх, но огромную поддержку ему оказывают близкие.

«У меня рак. Это паршиво, и мне страшно, но в то же время мне повезло с невероятными врачами, семьей и друзьями, помогающими мне справиться с этим», — написал Хоппус.

Он добавил, что старается верить в лучшее и очень надеется, что ему удастся победить болезнь и увидеть поклонников группы на концертах в обозримом будущем.

Поклонники в реплаях записи пожелали ему здоровья и сил. Один из подписчиков рассказал, что ему удалось перевести рак в ремиссию и он уже 17 лет живет нормальной жизнью.

«Ты победишь рак! Если я смог это сделать, то знаю, что такая крутая рок-звезда, как ты, тоже это сделает!» — написал мужчина.

Группу Blink-182 основали в 1992 году Марк Хоппус, гитарист и вокалист Том Делонг и барабанщик Скотт Рэйнор.