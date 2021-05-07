Водонаева рассказала о конфликте с бывшим супругом

Телеведущая Алена Водонаева укорила своего бывшего мужа, предпринимателя Алексея Малакеева. Она оказалась недовольна тем, что он после бракоразводного процесса мало заботится о ребенке. Об этом сообщило Ura.ru.

«Помните, как я радовалась недавно, что Богдан с отцом впервые за почти 11 лет куда-то полетели вдвоем. Потом оказалось, что не вдвоем — компанией. Буду надеяться, что хотя бы до свадьбы Богдана они хоть раз слетают куда-нибудь только вместе», — написала она на своей странице в Instagram.

Водонаева также привела, по ее мнению, пример идеального родителя. Она сказала, что смотрит на своего родного брата, на его манеру держать себя с двоими детьми и для нее это оказывается важнейшими показателем. Звезда рассказала, что многих сравнивает с ним.

Ранее телеведущая, журналист и блогер Алена Водонаева рассказала, что к ней ужасно относились в больнице, куда она попала с микроинсультом. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».