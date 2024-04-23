Знаменитости 23 апреля 2024, 18:24 Внук Пугачевой анонсировал гастрольный тур по США Внук Пугачевой Пресняков поедет в гастрольный тур по США со своей рок-группой Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press

Читать 360tv в

Внук знаменитой певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков сообщил о старте своего первого гастрольного тура по Соединенным Штатам. Музыкант написал об этом в соцсетях.

Пресняков упомянул о своем последнем успешном выступлении в Лос-Анджелесе и анонсировал следующий концерт в Сан-Франциско, приуроченный к его 33-летию.

Реклама

По словам артиста, во время выступления в Лос-Анджелесе зал был полностью заполнен.

«У нас собрался новый коллектив, мы совместили танцевальную музыку и рок-музыку, дали первый пробный концерт в Лос-Анджелесе и не ожидали, что зал будет битком! Мы так зарядились, что теперь начинаем наш первый тур в США!» — написал Пресняков.

В своем проекте под названием Neonica Project он отказался от жесткого рока в пользу каверов на популярные российские песни 2000-х. Цены на билеты на его концерты варьируются от 70 до 150 долларов.

Пользователи Сети посчитали, что дружба с иноагентами закрыла внуку Пугачевой дорогу на родину. Он стал открыто выражать поддержку публичным личностям, критически настроенным в отношении России.