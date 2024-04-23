Знаменитости 23 апреля 2024, 14:04 Дружба с иноагентами закрыла внуку Пугачевой дорогу в Россию «КП»: внук Пугачевой Пресняков закрыл дорогу в Россию дружбой с иноагентами РИА «Новости»

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Поклонники Никиты Преснякова пришли к выводу, что внук певицы Аллы Пугачевой сделал все возможное, чтобы больше не вернуться в Россию. Об этом сообщило издание «Комсомольская правда».

Пресняков поселился в Соединенных Штатах Америки и стал открыто выражать поддержку публичным личностям, критически настроенным в отношении России. По мнению издания, это сделает возвращение на родину для него затруднительным.

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Старший сын Кристины Орбакайте не скрывает своих связей с лицами, признанными в России иностранными агентами, и стремится построить карьеру в Америке. Он снимает клипы под псевдонимом Ник Прес.

Вместе со своей супругой Аленой Красновой он проживает в США. Источник его дохода неизвестен. По данным «КП», бизнес Красновой, открытый в России, приносит в семейный бюджет около 10 миллионов рублей ежегодно.

Недавно внук Пугачевой захотел покорить США каверами на старые хиты. Он разработал специальную программу для Rain Nightclub в Лас-Вегасе в преддверии Международного женского дня.