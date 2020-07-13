Внук Элвиса Пресли умер в возрасте 27 лет

Внук короля рок-н-ролла Элвиса Пресли и сын Лизы Марии Пресли музыкант Бенджамин Кио скончался в США.

Смерть 27-летнего Кио произошла в калифорнийском городе Калабасас, пишет портал TMZ. Причиной смерти молодого человека стало «очевидное самоубийство», сообщили источники в правоохранительных органах.

Информацию о смерти внука Элвиса Пресли подтвердил изданию представитель матери погибшего Лизы Марии Пресли. По словам собеседника TMZ, женщина «полностью разбита горем, безутешна и опустошена». При этом, как отметил ее представитель, Лиза Мария пытается оставаться сильной ради других своих детей: старшей дочери Райли и 11-летних близнецов.

Бенджамин Кио родился в 1992 году. Молодой человек пошел по стопам своего деда и стал музыкантом. Кио вел довольно закрытый образ жизни и обходил стороной светские рауты и мероприятия, но пользователи в Сети подмечали его внешнее сходство со знаменитым дедом.

В 2019 году Forbes включил Элвиса Пресли в рейтинг самых высокооплачиваемых умерших звезд. Популярность короля рок-н-ролла не ослабевает, ежегодно свыше 500 тысяч поклонников приезжает в его поместье «Грейсленд». Владельцы дома даже вложили 45 миллионов долларов в пристройку-музей под названием «Мемфис Элвиса Пресли».